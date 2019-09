Em abril, o número de transfronteiriços a trabalhar no Luxemburgo ultrapassou, pela primeira, vez os 200 mil.

Metade dos trabalhadores do país são frontaliers

O mercado de trabalho do Grão-Ducado empregava 437.996 pessoas, no mês de julho. Destas, mais de 200 mil viviam fora do país, nas regiões fronteiras, da França, Alemanha e Bélgica.



No mês passado 201.714 trabalhadores frontaliers, ou transfronteiriços, estava a trabalhar no Luxemburgo, segundo números calculados pela RTL, com base nos dados do Statec.

Em abril, ultrapassou-se pela primeira vez o número de 200 mil frontaliers, de acordo com as estatísticas do Statec divulgadas pelo Paperjam. Nesse mês, 200, 221 pessoas cruzavam diariamente a fronteira para chegar ao seu emprego no Grão-Ducado.

A grande maioria dos trabalhadores transfronteiriços no país, 104.070 é residente em França, demonstram os números de março do Statec, os mais recentes Seguem-se os residentes na Bélgica, 47. 173 e depois os alemães, 46.863.



Os residentes no Luxemburgo constituem 249 mil dos assalariados do país e 22 mil dos trabalhadores independentes.

Em 2000, o universo de número de pessoas que residia nos países vizinhos mas com emprego no Luxemburgo era de apenas 90.999, número que foi sempre crescendo. E segundo as previsões irá continuar a crescer, uma vez que a tendência é a da população empregada no país crescer entre 2% a 3% por cento nos próximos quatro anos.