Metade dos passageiros que passaram no ano passado pelo aeroporto de Findel foram transportados pela compahia aérea luxemburguesa.

Metade dos passageiros do Luxemburgo voaram pela Luxair

Metade dos passageiros que passaram no ano passado pelo aeroporto de Findel foram transportados pela compahia aérea luxemburguesa.

Só no ano passado, a Luxair transportou um total de 2.148.098 passageiros. Quer isto dizer que a companhia aérea nacional foi responsável por "49% do número total de passageiros" que passaram, no ano passado, pelo aeroporto de Findel.

Os resultados "satisfatórios" foram revelados esta sexta-feira. A empresa sublinha que mesmo "num ambiente difícil" de concorrência com as companhias low cost conseguiu manter o ritmo sem grandes oscilações. O número recorde de passageiros que aterraram em Findel, no ano passado, também dá uma ajuda significativa, ao todo foram 4,4 milhões de pessoas.

Desde 2016 que o número de pessoas que optam por viajar com a Luxair tem vindo a aumentar. Apesar de, entre 2018 e 2019, a subida ter sido de apenas 16 mil passageiros, na última década o número dispara para 310 mil. O crescimento reflete-se as refeições servidas. Só do ano passado para este as tripulações serviram mais 30 mil pratos.

Apenas a LuxairCargo sofreu um declínio na atividade, embora a administração desvalorize, lembrando que nos anos 2017 e 2018 os níveis foram excepcionais.