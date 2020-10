Responsável pela maioria dos partos no ano passado, a maternidade do Centro Hospitalar deverá registar um novo pico em 2020 com 3.200 nascimentos previstos.

Metade dos bebés de 2019 nasceram na Maternidade Grand-Duchesse Charlotte

Responsável pela maioria dos partos no ano passado, a maternidade do Centro Hospitalar deverá registar um novo pico em 2020 com 3.200 nascimentos previstos.

No conjunto das quatro maternidades do país, a Grand-Duchesse Charlotte, do Centro Hospitalar do Luxemburgo, assumiu a dianteira no que respeita ao número de nascimentos contabilizados há um ano e prepara-se para repetir ou até mesmo subir a parada, com um total de 3.200 partos previstos para este ano.

A estatística foi avançada ao L'Essentiel pelo departamento de comunicação da maternidade, localizada não muito longe da route d'Arlon, na entrada ocidental da cidade do Luxemburgo. "Vamos experimentar um novo pico este ano e seguimenos, de facto, de recorde em recorde", comentou Nadine Khoner.

De facto, desde de que foi alvo de uma renovação, há cinco anos, a maternidade Grand-Duchesse Charlotte tem vindo a afirmar-se no contexto da natalidade luxemburguesa.

A título de exemplo, com já mais de 10% dos partos, entre 2015 e 2016, os novos nascimentos na CHL continuaram esta tendência nos anos seguintes para exceder 3.000 nascimentos em 2019, num aumento de 28% em comparação com 2016.

De acordo com os último balanço do Statec, no Luxemburgo, em 2019, nasceram 6.230 bebés, sendo que cerca de 50% nasceu na Grand-Duchesse Charlotte. Os outros três mil nascimentos aconteceram na Clínica Bohler em Kirchberg, uma no CHEM em Esch-sur-Alzette e uma no Centre Hospitalier du Nord em Ettelbruck.

