Metade do pessoal dos hospitais já foi vacinado, diz ministra

Vacinas da farmacêutica AstraZeneca chegam ao Luxemburgo na próxima semana, adiantou Lenert esta segunda-feira.

Metade do pessoal dos hospitais luxemburgueses já foi vacinado contra a covid-19. A garantia foi dada por Paulette Lenert em declarações esta segunda-feira à RTL. A ministra da Saúde mostrou-se satisfeita com o decorrer da campanha de vacinação no país, avançando também que a taxa de adesão à vacina nos lares de idosos e casas de repouso ronda os 86%.

Lenert adiantou ainda que até ao fim de semana passado o país tinha disponíveis 23.000 doses da vacina, e explicou que os atrasos no envio das convocatórias prende-se com a "espera pelas entregas". Isto porque, as cartas só podem ser enviadas depois de os responsáveis terem recebido a confirmação definitiva sobre a entrega da próxima remessa do medicamento. Atualmente estão a ser vacinados, entre outros, profissionais de saúde, dos lares e os seus residentes.

As autoridades alemãs recomendaram recentemente administrar a vacina da AstraZeneca apenas a pessoas entre os 18 e os 64 anos.

A ministra adiantou também que as vacinas da farmacêutica AstraZeneca chegam ao Luxemburgo na próxima semana. Em causa estão 11.700 doses. De acordo com Paulette Lenert, se tudo correr bem, a conclusão da primeira fase de vacinação poderá acontecer mais cedo do que o previsto.

Depois de as autoridades alemãs recomendarem a toma desta vacina apenas por pessoas entre os 18 e os 64 anos, o Partido Cristão Social (CSV) questionou esta segunda-feira a ministra sobre a mesma questão no Grão-Ducado.



