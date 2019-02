O mesmo percurso, à mesma hora, mas com preços diferentes. No Luxemburgo, uma viagem de táxi de dez quilómetros tem 20 tarifas diurnas diferentes, variando entre os 22,50 euros e os 45 euros. Uma situação que se deve à liberalização do mercado dos táxis.

Mesma viagem de táxi tem 20 preços diferentes no Luxemburgo

A discrepância das bandeiradas foi revelada pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, na resposta a uma questão parlamentar do deputado do ADR, Fernand Kartheiser, que pediu esclarecimentos sobre a evolução da reforma da chamada lei dos táxis.

As empresas de táxi podem desde o dia 3 de setembro de 2016 aplicar os preços que decidirem, graças à lei que liberalizou o mercado.

Uma lei que o Governo apresentou como sendo um marco importante para estimular a concorrência, tendo como finalidade a queda dos preços das viagens de táxi. Mas o objetivo falhou já que, segundo União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC), o preço da bandeirada dos táxis aumentou em média 6%, entre março de 2017 e dezembro último.





Manuela Pereira