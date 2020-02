É mais um caso dramático de violência doméstica no Luxemburgo.

Mersch. Mulher atira-se do 2.° andar para fugir a violência do companheiro

Uma mulher atirou-se do segundo andar de um prédio, em Mersch, para escapar às agressões do companheiro. A vítima sofreu ferimentos graves. Os factos remontam à noite de segunda-feira, embora a polícia grã-ducal não revele a hora da intervenção. Em desespero, a mulher que estava a ser agredida pelo companheiro atirou-se do segundo andar do prédio onde habita. Segundo o relato das autoridades, a vítima tentou procurar ajuda junto de uma vizinha.

A mulher foi transportada para o hospital com ferimentos graves, provocados pelas agressões e pela queda.



Quando os agentes chegaram ao local, o agressor ainda se encontrava no apartamento. O homem foi detido e presente a um juiz de instrução. Não se sabe quais as medidas de coação decretadas, sendo que a mais grave é a prisão preventiva.

Violência doméstica. Portugueses ficam mal no retrato luxemburguês A comunidade portuguesa possui o maior número de vítimas de violência doméstica no Grão-Ducado, voltam a indicar os novos dados, de 2018, a que o Contacto teve acesso. Acresce a isto, uma percentagem bastante superior nos agressores em relação ao seu peso na população residente. Serão os portugueses mais violentos do que os outros povos? Fomos escutar a opinião dos especialistas.

Os agentes encontraram também estupefacientes no apartamento. “Havia droga e material para consumo escondidos no apartamento e numa mochila do agressor”, refere ainda a polícia em comunicado.

Caso semelhante levou a morte de mulher no ano passado

Em agosto de 2019, uma mulher acabou mesmo por falecer vítima de maus tratos pelo companheiro, em Esch-sur-Alzette. Na altura o Ministério Público ordenou a detenção do indivíduo.

Em dezembro de 2019, o deputado Françoise Hetto-Gaasch, do CSV, questionou o executivo luxemburguês sobre a eficácia do apoio às vítimas que existe atualmente no país. Françoise pediu mesmo ao governo que legisle sobre a possibilidade de os agressores expulsos de casa usarem pulseira eletrónica.

Violência doméstica. Os maridos que são agredidos pelas mulheres As mulheres são de facto as grandes vítimas desta violência. Mas também há agressoras. No Luxemburgo, em 2018, houve 313 mulheres a agredir companheiros e filhos. Os homens foram 712. Especialistas explicam as razões que levam a esta troca de papéis, a "vergonha" sentida pelos homens vítima e como ajudar ambas as partes.

Em 2018, a polícia luxemburguesa foi obrigada a intervir em 739 casos de violência doméstica, um aumento de 3,3% em relação a 2017.