Mersch. Morreu o ciclista vítima de acidente em abril

Manuela PEREIRA O luxemburguês, de 72 anos, que residia em Mamer, não resistiu aos graves ferimentos sofridos.

A polícia grã-ducal anunciou hoje a morte do ciclista que foi vítima de um acidente de viação a 27 de abril, em Mersch.

Internado desde o dia do acidente, o ciclista acabou por falecer esta terça-feira, dia 5 de maio, no hospital. De acordo com a polícia, o ciclista despistou-se, tendo depois caído numa cova de um estaleiro, na route d’Arlon, em Mersch.



