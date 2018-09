"Merde, alors!". Ministro luxemburguês recorda a Salvini que Luxemburgo recebeu milhares de imigrantes italianos

"Merde, alors!". Esta foi a resposta do ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jean Asselborn, ao ministro do Interior italiano, numa acesa troca de palavras durante um encontro sobre migrações. A discussão azedou quando Jean Asselborn interrompeu o político ultranacionalista italiano para lhe lembrar que o Luxemburgo já acolheu "dezenas de milhares de italianos", rematando com um sonoro "merda, então!".

"Merde, alors!". Esta foi a reação do ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jean Asselborn, ao discurso do ministro do Interior italiano. A acesa troca de palavras aconteceu durante um encontro sobre migrações em Viena, em que participaram vários ministros do Interior da União Europeia e África. A discussão azedou quando Jean Asselborn interrompeu Matteo Salvini para lhe lembrar que o Luxemburgo já acolheu "dezenas de milhares de italianos", rematando com um sonoro "merda, então!".

"No Luxemburgo, tivemos dezenas de milhares de italianos, que deixaram o país para trabalhar no Luxemburgo, para que vocês, em Itália, tivessem dinheiro para os vossos filhos", disse o ministro luxemburguês, rematando com um "merda, então" ("merde, alors", no original).

A discusssão aconteceu quando Salvini criticava a política europeia de asilo e também o ministro luxemburguês, por este ter dito que a Europa precisa de imigrantes para combater o envelhecimento da população. O político ultranacionalista italiano disse que se opõe à ideia de receber imigrantes para "fazer filhos", afirmando que tem "uma perspectiva do mundo distinta" da visão do Luxemburgo e que prefere ajudar os jovens italianos a ter filhos, relata a agência EFE. "Se no Luxemburgo precisam de nova emigração, eu, em Itália, prefiro ajudar os italianos a ter filhos", afirmou.



Foi nessa altura que Jean Asselborn, indignado, interrompeu o italiano para lhe recordar que o Luxemburgo recebeu dezenas de milhares de imigrantes italianos que deixaram o país em busca de trabalho. "Merde, alors!", insurgiu-se.



A discussão, filmada, foi publicada na rede Facebook pelo próprio Salvini. No post do Facebook, o italiano queixa-se de Jean Asselborn, afirmando que "começou a insultá-lo".







