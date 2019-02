É tudo por uma boa causa, garantem os seus criadores. Os lucros revertem a favor dos refugiados.

Merde alors. Diga-o numa T-shirt "made in Luxembourg"

É tudo por uma boa causa, garantem os seus criadores. Os lucros revertem a favor dos refugiados.

A frase irada do ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês converteu-se num ícone da moda. Recorde-se que foi com um sonoro "Merde, alors!" que Jean Asselborn calou o ultranacionalista italiano Matteo Salvini. Em causa estavam as críticas do ministro do Interior italiano à política europeia de asilo.



A frase deu a volta ao mundo no verão passado. E converteu-se na imagem de marca de uma campanha para apoiar os refugiados, que recebeu o aval do Ministério dos Negócios Estrangeiros, segundo o jornal Quotidien.



O "Merde, alors!" do ministro luxemburguês foi estampado em T-shirts com o símbolo do 'nation branding' nacional. É tudo por uma boa causa, explica a organização. Os lucros da venda das T-shirts, que custam 25 euros e podem ser compradas nas lojas Asport ou encomendadas por email, revertem a favor da associação "Sportunity", que promove a integração de refugiados através do desporto.



Para os responsáveis da campanha, a frase de Asselborn "converteu-se no símbolo de uma Europa solidária e humanista". "Estamos orgulhosos do Luxemburgo, berço da União Europeia", afirmam, apontando que no Grão-Ducado "quase metade da população é estrangeira".



O caso fez correr muita tinta: em setembro, a frase foi citada por jornais alemães, franceses e ingleses. Tudo aconteceu durante um encontro sobre migrações, na Áustria, quando o ministro do Interior italiano criticou a política europeia de asilo e também o ministro luxemburguês, por este ter dito que a Europa precisa de imigrantes para combater o envelhecimento da população. O político italiano disse que se opõe à ideia de receber imigrantes para “fazer filhos”, afirmando que tem “uma perspetiva do mundo distinta” da visão do Luxemburgo e que prefere ajudar os jovens italianos a ter filhos, chegando a dizer que os países que acolhem imigrantes querem usá-los como escravos. Foi quando a mostarda subiu ao nariz do luxemburguês. Indignado, interrompeu o italiano para lhe recordar que o Grão-Ducado recebeu dezenas de milhares de imigrantes italianos que deixaram o país em busca de trabalho. E rematou com "Merde, alors!".