Mercearias sociais continuam abertas e facilitam acesso

Susy MARTINS As mercearias sociais “Buttek” mantêm-se abertas e em tempo de crise vão alargar a sua oferta a mais pessoas carenciadas.

Responsáveis pelas mercearias sociais, a Cruz Vermelha e a Caritas informam, em comunicado, que famílias ou solteiros que estejam em situação de precariedade devido à crise pandémica também podem recorrer às mercearias



As condições de acesso são: residir no Luxemburgo e entrar em contacto com uma das gestoras.

As mercearias sociais “Buttek” vendem aos mais carenciados produtos alimentares e de higiene até 70% mais baratos do que nos supermercados, aumentando assim o poder de compra das pessoas em dificuldades.

Atualmente há 12 mercearias deste tipo espalhadas pelo país.



