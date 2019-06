Face ao aumento da procura, a primeira mercearia orgânica sem embalagens no país vai abrir um segundo espaço em Dudelange.

Luxemburgo 6 2 min.

Mercearia orgânica "Ouni" vai abrir segunda loja em Dudelange

Face ao aumento da procura, a primeira mercearia orgânica sem embalagens no país vai abrir um segundo espaço em Dudelange.

Há três anos, nascia na cidade do Luxemburgo a primeira loja "desperdício zero" no país, onde o plástico não existe e todos os produtos são vendidos a granel. Os clientes são incentivados a trazer o seu próprio saco ou recipiente e a comprar o que realmente vão consumir, evitando assim deitar comida fora. É uma mercearia como as de antigamente, mas com um toque moderno. Legumes, fruta, arroz, cereais, bolachas e até detergente para a roupa ou shampô, são alguns dos produtos que a "Ouni" oferece, todos eles 100% orgânicos.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

6 Foto: Gerry Huberty

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty





Agora, com o aumento da procura, a marca vai expandir-se até à zona sul do país, em Dudelange, e abrir um segundo espaço comercial. "A avaliação destes dois anos e meio é muito positiva. O número de consumidores aumentou consideravelmente e agora temos 900 membros na cooperativa. A aposta é um sucesso", diz Anne-Claire Delval, assessora de imprensa da "Ouni", que afirma que tanto escolas como empresas e municípios estão interessados em trabalhar com a marca.

Luxemburgo entra hoje em dívida e vai ter de viver a crédito o resto do ano O segundo país mais rico do mundo entra hoje em bancarrota ecológica. Ainda só estamos em fevereiro, mas o Luxemburgo esgotou hoje os recursos que levarão um ano a renovar-se, segundo a Global Footprint Netwoork.

De momento, ainda não há informação sobre a data da abertura da segunda loja nem o local exato, mas a escolha da comuna não foi ao acaso. "É uma cidade jovem e dinâmica, onde o poder de compra é superior ao dos seus vizinhos", diz Anne-Claire Delval. Para além disso, Dudelange está a investir na criação de um "bairro ecológico" nos seus terrenos industriais abandonados, o que vai de acordo com os valores dos membros da "Ouni".

Palhinhas e outros plásticos vão mesmo desaparecer até 2021 A União Europeia acordou em alcançar até 2029 o objetivo de recolha de 90% para as garrafas de plástico.

A abertura de uma segunda loja surge no momento em que o país está a ser palco de várias manifestações juvenis pelo clima e em que o governo pretende adotar estratégias para reduzir o plástico e o impacto ambiental no Luxemburgo. Mas, apesar de a consciencialização ambiental ser cada vez maior, para os membros da "Ouni" ainda há muito trabalho a fazer, principalmente no que diz respeito aos fornecedores de produtos. "É uma verdadeira dor de cabeça encontrar fornecedores locais que correspondam aos nossos critérios. Ainda por cima, não somos tão grandes como o Auchan ou o Cactus, por exemplo. Mas isso vai mudar com esta segunda loja em Dudelange", diz Anne-Claire Delval. "As pessoas percebem a urgência, querem voltar às raízes".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.