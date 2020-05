Depois da reabertura do mercado semanal, no dia 23 de abril, a administração comunal anunciou agora a data da reabertura do mercado mensal.

Mercado mensal de Dudelange reabre na quinta-feira

Henrique DE BURGO Depois da reabertura do mercado semanal, no dia 23 de abril, a administração comunal anunciou agora a data da reabertura do mercado mensal.

O mercado mensal de Dudelange vai reabrir na primeira quinta-feira do mês, 4 de junho.

Depois da reabertura do mercado semanal, no dia 23 de abril, a administração comunal anunciou agora a data da reabertura do mercado mensal para a próxima quinta-feira.

Os stands, sobretudo de roupas e acessórios, vão estão abertos ao público na Place Fohrman, entre as 8h e o meio-dia, enquanto o mercado semanal vai permanecer na Place de l'Hotel de Ville.

A comuna de Dudelange lembra que é obrigatório o uso de máscaras de proteção, os dois metros de segurança e ainda o respeito pelas marcas das filas no chão, em frente aos stands.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.