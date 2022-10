Uma forma de permitir que haja mais pessoas a adquirir um bem imobiliário.

Explosão de preços

Mercado imobiliário. ULC pede adaptação da taxa do IVA super-reduzido

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) reivindica uma adaptação do montante total do IVA super-reduzido. Uma forma de permitir que haja mais pessoas a adquirir um bem imobiliário. Segundo os últimos dados do Statec, os preços dos alojamentos no Luxemburgo aumentaram substancialmente no segundo trimestre deste ano. Um aumento em média de 11,5% em comparação com o ano passado.



Visto que parece não haver fim a esta espiral dos preços e que as taxas de juro parecem não baixar num futuro próximo, a ULC pede que haja uma “adaptação substancial” do montante total do IVA super-reduzido de 3%.

Taxa existente não corresponde aos preços hoje praticados

Em comunicado, a ULC relembra que este IVA visa encorajar a criação de novas habitações, como também a renovação de casas e apartamentos já existentes. Mas o montante máximo da sua aplicação está fixado em 50.000 euros, o que segundo a organização não corresponde aos preços praticados atualmente no imobiliário. Na prática, as pessoas podem beneficiar deste IVA super-reduzido, mas somente até atingirem 50.000 euros.

Para a ULC, um aumento significativo desse teto máximo seria oportuno para que o sonho de se tornar proprietário seja realidade para mais pessoas.

Na mesma missiva, a União Luxemburguesa dos Consumidores lamenta ainda que atualmente seja cada vez mais difícil contrair um crédito imobiliário junto das instituições bancárias do país.

