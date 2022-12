Mercado esteve encerrado no domingo e segunda-feira devido a um incêndio.

Mercado de Natal na capital reabre esta terça-feira

O mercado de Natal situado na Place de la Constitution, na capital, voltou esta terça-feira a reabrir, após o encerramento no domingo e segunda-feira devido a um incêndio.

O incêndio deflagrou na madrugada de sábado para domingo, no mercado que se situa ao lado da estátua Gëlle Fra "mulher dourada", o que impossibilitou a abertura do mercado durante dois dias.

As chamas destruíram dois chalés e danificaram uma árvore. No conselho comunal, a burgomestre da capital informou que as primeiras investigações não apontam para fogo posto, mas para um problema técnico que desencadeou as chamas.



