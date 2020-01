Mensagens de Ano Novo. Internet ganha às cada vez mais ultrapassadas SMS

Entrou em 1998 no Wort, deu computadores a quem nunca tinha visto um e chegou a ter de ir trabalhar a meio da noite para resolver problemas informáticos. Se não fossem solucionados, o jornal não ia para as bancas na manhã seguinte. Mas nunca chegou a acontecer. É a história de José Viegas, da equipa de IT Engineering do Wort.