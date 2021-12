O Grão-Duque do Luxemburgo, Henri, envia esta sexta-feira, véspera de Natal, a habitual mensagem aos cidadãos na altura das festas de fim de ano.

Luxemburgo 1 7 min.

Vídeo

Mensagem de Natal do Grão-Duque. "Democracia significa respeitar as decisões da maioria"

Tiago RODRIGUES O Grão-Duque do Luxemburgo, Henri, envia esta sexta-feira, véspera de Natal, a habitual mensagem aos cidadãos na altura das festas de fim de ano. Uma das principais preocupações do monarca são as manifestações anti-covid, lembrando que "a violência nunca é uma solução e não é tolerada".

Num vídeo de 10 minutos, o monarca faz um discurso, em luxemburguês, lembrando que as festas de Natal "são uma oportunidade para nos recordar os valores fundamentais para a nossa vida em comum: ajuda mútua, empatia, solidariedade e respeito".



Num ano em que a sociedade se viu, uma vez mais, "confrontada com desafios extraordinários", o Grão-Duque recorda que "estes valores devem guiar-nos numa altura em que a pandemia ainda está presente e pesa na nossa vida quotidiana".

"Aprendemos a viver melhor com o vírus e estamos a adaptar-nos. Graças aos enormes esforços científicos e de cooperação internacional, vacinas e medicamentos que têm sido desenvolvidos, permitem-nos controlar gradualmente o vírus", acrescentou, relembrando que esse é "um esforço a longo prazo, especialmente por causa das mutações".

Henri salienta que é necessário um "esforço coletivo" e que todos devem "assumir a responsabilidade", sendo que a "solidariedade continua a ser crucial". "Esta coesão, este apoio mútuo, é algo que já demonstrámos em várias ocasiões no passado. É agora importante darmos o mesmo apoio à nossa família, amigos, vizinhos, conhecidos e amigos, mas também a pessoas que não conhecemos", apelou o soberano.

O facto de tantas pessoas no nosso país viverem em condições precárias dá-nos que pensar. A pobreza também existe no Luxemburgo.

"Juntamente com a Grã-Duquesa, gostaria de agradecer a todos aqueles que estão a fazer tanto no nosso país para nos ajudar a ultrapassar esta situação excepcional", disse o Grão-Duque, reforçando a ideia de que "a pobreza também existe no Luxemburgo".

"O facto de tantas pessoas no nosso país viverem em condições precárias dá-nos que pensar. Como sociedade, temos a obrigação de apoiar especificamente estas pessoas e de lhes estender a mão. Esta solidariedade é também necessária a nível global porque partilhamos o mesmo destino e o vírus e as suas consequências só podem ser superados através de um esforço global", reconheceu. Para Henri, a vacinação é "a única forma de ultrapassar esta pandemia".

Críticas à violência nas manifestações anti-covid

O Grão-Duque fez uma referência aos recentes protestos contra as medidas sanitárias, que levou a confrontos entre manifestantes e a polícia e que obrigou ao uso de canhões de água e a várias detenções.

Polícia recorre a canhões de água para controlar manifestantes Novos confrontos entre manifestantes e polícia ocorreram este sábado, pelo segundo fim de semana consecutivo, em protestos contra as medidas anticovid decretadas pelo governo.

"Numa democracia, todos têm naturalmente o direito à sua opinião; todos têm o direito à liberdade de escolha. Mas há que ter em conta que a liberdade individual termina onde a liberdade dos outros começa. Esta liberdade inclui também a nossa segurança e a nossa saúde", afirmou o monarca.

Henri referiu que as pessoas têm o "dever de discutir questões controversas de forma aberta e honesta", mas com "tolerância e respeito pelas opiniões divergentes".

"É necessária uma discussão objetiva e factual. Só assim poderemos encontrar consenso sobre as complexas questões que irão afetar o nosso futuro e as gerações vindouras. As decisões tomadas neste processo democrático devem então ser implementadas", explicou.

A violência nunca é uma solução e não é tolerada no nosso Estado de direito.

O Grão-Duque reforçou que a "democracia significa respeitar as decisões da maioria" e que é "um erro inegável mudar isto através do uso da violência". "A violência nunca é uma solução e não é tolerada no nosso Estado de direito", vincou.

Ação urgente pela proteção ambiental

O soberano admite que a crise sanitária "tem sido, por razões óbvias, o centro das atenções durante o último ano", mas relembra que "os outros grandes desafios que enfrentamos permanecem".

"Como sabem, estou particularmente preocupado com a proteção do ambiente e sei que muitos de vós sentem o mesmo. As terríveis inundações que causaram grande sofrimento no nosso país e na Grande Região este ano são mais uma ilustração da necessidade urgente de ação", apontou.



O nosso planeta está a sofrer as consequências negativas deste desenvolvimento sem precedentes ao longo dos anos.

Henri reconhece que "enormes progressos têm sido feitos através da inovação e da tecnologia", mas o planeta está a "sofrer as consequências negativas deste desenvolvimento sem precedentes ao longo dos anos".

O Grão-Duque lamentou ainda que as esperanças investidas na Conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas em Glasgow, em novembro, "não foram todas satisfeitas". No entanto, "foram tomadas decisões importantes que terão de ser implementadas". "Esta não será uma tarefa simples, mas é imperativo que se encontrem soluções com coragem, determinação e esforços combinados", reiterou.

Para o monarca, a esperança recai sobretudo sobre as novas gerações. "Interajo regularmente com os jovens e fico impressionado com o seu conhecimento e realismo, e sobretudo pela sua vontade e compromisso para com um mundo mais sustentável. O que está em jogo é nada menos do que o seu futuro e eles têm o direito de contribuir para as discussões e trazer as suas ideias", sustentou.

Responsabilidade de contribuir para um mundo mais sustentável

Henri reconhece que o país é "afortunado" por ter uma economia com uma "base sólida" e "que sempre conseguiu transformar desafios em oportunidades" e reinventar-se em várias ocasiões. "É por esta razão que o Luxemburgo se apresenta na Exposição Mundial no Dubai como 'Luxemburgo com recursos'".

O nosso país está a assumir as suas responsabilidades e a contribuir ativamente para a procura de novas formas de atingir objetivos tais como a neutralidade de CO2 até 2050.

"A nossa sociedade prospera na sua diversidade, abertura e tolerância e está assim bem equipada para enfrentar o futuro num mundo cada vez mais globalizado", destacou o Grão-Duque, salientando que o país está "a assumir as suas responsabilidades e a contribuir ativamente para a procura de novas formas de atingir objetivos tais como a neutralidade de CO2 até 2050".

Neste contexto, acrescenta, as "iniciativas privadas desempenham um papel fundamental" e o "espírito pioneiro é indispensável para moldar um mundo mais eficiente, mais limpo, mais justo e sustentável para o benefício de todos".

A necessidade de uma Europa unida e forte

Crises desta magnitude não podem ser ultrapassadas a nível nacional. Esta é uma razão para mais Europa e para uma Europa forte.

O monarca nota que, por outro lado, a covid "também enfraqueceu o sistema multilateral e reforçou parcialmente os reflexos nacionais". "A pandemia demonstrou assim, mais uma vez, a importância da solidariedade europeia. Crises desta magnitude não podem ser ultrapassadas a nível nacional. Esta é uma razão para mais Europa e para uma Europa forte", assegurou.

Henri relembra que, além da Europa, "o Luxemburgo sempre se empenhou no multilateralismo, no respeito pelos direitos humanos e pelo direito internacional". Um compromisso que foi "recompensado": em outubro, o Luxemburgo foi eleito pela primeira vez para o Conselho de Direitos Humanos da ONU.

"Através da nossa participação neste conselho, estamos empenhados em fazer avançar questões-chave: refiro-me ao Estado de direito, à luta contra as alterações climáticas e o seu impacto nos direitos humanos, tais como o acesso à água, à saúde e à alimentação. O mesmo se aplica aos direitos das mulheres e das crianças, e especialmente aqueles que estão tão perto do coração da Grã-Duquesa, os direitos das jovens. E não esqueçamos os esforços contra a discriminação de minorias", sublinhou.

Há quase dois anos que vivemos com a pandemia. Não desistimos e não nos devemos deixar desmoralizar. Temos de manter a nossa sociedade unida e procurar soluções em conjunto.

No fim do discurso, o Grão-Duque recorda que "há quase dois anos que vivemos com a pandemia", mas que "não desistimos e não nos devemos deixar desmoralizar". "Temos de manter a nossa sociedade unida e procurar soluções em conjunto, para o bem de todos os nossos cidadãos, no interesse das gerações futuras, no interesse do país, da Europa, do mundo", apelou.

"Juntamente com a Grã-Duquesa, o Príncipe Guillaume, a Princesa Stéphanie, o Príncipe Charles e todos os nossos filhos, desejamos-vos do fundo do coração um feliz Natal e um próspero Ano Novo em 2022", concluiu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.