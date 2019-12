“Ano de tristeza, mas também de alegria, memória e esperança”. É desta forma que o Grão-Duque Henri descreve o ano de 2019, que está a chegar ao fim.

Mensagem de Natal do Grão-Duque

Manuela PEREIRA "Ano de tristeza, mas também de alegria, memória e esperança". É desta forma que o Grão-Duque Henri descreve o ano de 2019, que está a chegar ao fim.

Na sua mensagem de Natal, o chefe de Estado – que é igualmente chefe do exército – começa por lembrar momentos trágicos como o fatídico dia 14 de fevereiro em que dois soldados morreram no paiol de Waldhaff ao manusearem uma bomba da II Guerra Mundial que iria ser transportada para a Bélgica para ser neutralizada.“75 anos depois da libertação do Luxemburgo, a II grande guerra ainda faz vítimas”, lamenta o soberano.

2019 foi também marcado pela perda do Grão-Duque Jean, que morreu a 23 de abril, vítima de pneumonia. “Perdeu-se um chefe de Estado empenhado e um pai atencioso”, recorda Henri.

O chefe de Estado evoca ainda “o choque e o enlace de solidariedade de toda a população perante o tornado que assolou o sul do país em plenas férias de verão”. A passagem do tornado pelas comunas de Bascharage e Pétange, a 9 de agosto, feriu 19 pessoas e danificou mais de 310 edifícios. Quase 30 famílias vão passar o Natal fora das suas casas porque as suas habitações ainda não foram reabilitadas.

Dos momentos que trouxeram esperança, o Grão-Duque Henri destaca o fórum internacional “Stand Speak Rise Up”, promovido pela mulher, a Grã-Duquesa Maria Teresa, em março, para “acabar com a violação como arma de guerra e as violências sexuais em zonas de conflito”.

“Uma grande honra e alegria”, assim é classificada pelo soberano a elevação do arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, a cardeal pelo Papa Francisco.

Outro anúncio alegre sublinhado na mensagem de Natal do Grão-Duque é a gravidez da princesa Stéphanie. Os príncipes Guillaume e Stéphanie serão pais, pela primeira vez, em maio de 2020.