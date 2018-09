Menos de metade dos residentes no Luxemburgo usaram o elétrico na capital

Menos de metade dos residentes no Luxemburgo (44%) usaram o elétrico na capital, desde que foi lançado em dezembro de 2017.

Menos de metade dos residentes no Luxemburgo (44%) usaram o elétrico na capital, desde que foi lançado em dezembro de 2017.

Menos de metade dos residentes no Luxemburgo (44%) usaram o elétrico na capital, desde que foi lançado em dezembro de 2017.

Do total, 3% dos residentes disseram que usaram o elétrico para fazer compras ou para fazer ligação com outros transportes, de acordo com os dados publicados pelo Ministério das Infraestruturas e do Desenvolvimento Sustentável.

Cerca de 10% dos inquiridos (foram questionados 1.029 residentes com mais de 18 anos) criticaram as conexões entre o elétrico e os autocarros, enquanto 8% queixaram-se da quantidade diminuta de ligações com os comboios.

Pela positiva, cerca de 80% consideraram-se bem informados sobre o elétrico e mais de 90% elogiaram o design e o conforto.