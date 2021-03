A taxa de pessoas testadas positivas à covid-19 no Luxemburgo é atualmente de 1,95%.

Menos de 2% dos testes covid dão positivo no Luxemburgo

Henrique DE BURGO A taxa de pessoas testadas positivas à covid-19 no Luxemburgo é atualmente de 1,95%.

O número é do Governo e faz parte do gráfico sobre a situação geral no país desde o início da pandemia (ao longo do último ano), publicado em covid19.public.lu.

Desde o início dos testes à covid, no dia 24 de fevereiro do ano passado, foram feitos até ao momento perto de 2,2 milhões de testes PCR no Luxemburgo a cerca de 588 mil pessoas, incluindo residentes, trabalhadores transfronteiriços e visitantes.

Desse total, as pessoas mais infetadas situam-se na casa dos 45 aos 49 anos (9,1%), seguidas das faixas etárias ‘40 a 44 anos’ (8%), ‘25 a 29 anos’ (7,8%) e ‘50 a 54 anos’ (7,8%). A partir dos 65 anos a taxa de pessoas infetadas é a menor de todas, abaixo dos 2,6% (e menor que os 3% dos 0 aos 4 anos).No entanto, entre as até agora 662 vítimas mortais, 67,7% têm mais de 79 anos.

Entre os 70 e os 79 desce para 20,7% e dos 60 aos 69 fica-se nos 7,8%.Ainda segundo os números do Governo, nos últimos 12 meses 55% dos óbitos são homens e 45% mulheres, enquanto entre os infetados representa 50 - 50.

Quanto ao número médio de doentes internados nos hospitais em estado moderado é de 84, a que se junta uma média de 22 pessoas nos cuidados intensivos, na maioria pessoas já na idade da reforma.



