Menos comboios entre o Luxemburgo e Bruxelas

A partir de 15 de dezembro, com a alteração dos horários anunciada pela SNCB, são menos duas as ligações diárias entre as duas capitais.

Ainda não é em 2020 que a ligação ferroviária entre o Luxemburgo e Bruxelas vai melhorar. De acordo com o Luxemburger Wort, as alterações de horários previstas para começarem a 15 de dezembro pela SNCB incluem a supressão das duas ligações diárias entre as duas capitais que se realizavam às 15h10 e às 21h10. No total, passam a ser nove comboios diretos por dia em vez dos atuais onze.

Fica adiado para 2023 o objetivo para reduzir a viagem de 3 horas e 38 minutos para 2 horas e 37 minutos, anunciado em julho de 2016 pelos primeiros-ministros Charles Michel e Xavier Bettel. As últimas estimativas, de acordo com François Bellot, ministro belga da Mobilidade, apontam para 2026-2027.

As observações feitas na sexta-feira, em Aubange, durante uma conferência sobre mobilidade transfronteiriça, mostram que este prazo deveria também ser aquele em que o P+R de Viville estaria a ser lançado. Com efeito, mesmo que o parque de estacionamento da SNCB em Arlon esteja quase sempre cheio, o dossier não é considerado prioritário pela SNCB. Segundo o Luxemburger Wort, o ministro liberal belga apelou ainda a que haja menos paragens entre as duas capitais.

Mas há boas notícias para os trabalhadores fronteiriços belgas que utilizam o comboio uma vez que em breve vão pagar menos pelo passe para o Grão-Ducado. Christophe Reuter, diretor executivo do Ministério belga da Mobilidade, confirmou em La Meuse que "estão em curso negociações sobre este assunto", acrescentando que "o passe de Arlon diminuirá significativamente", sem contudo especificar em que medida.

Tendo em conta a gratuitidade dos transportes públicos prevista no Luxemburgo para março de 2020, François Bellot, revelou o receio de que um bom número de residentes fronteiriços belgas que partem de Arlon se dirijam às estações de Kleinbettingen (primeira estação do Luxemburgo após a fronteira) ou Athus (na Bélgica, mas que tem estatuto CFL) para beneficiarem do comboio gratuito.

De acordo com as últimas estatísticas da SNCB, de outubro de 2018, a estação de Arlon recebe uma média de 4.769 passageiros durante os dias úteis. Em comparação, apenas 1.036 usa a estação de Athus.

