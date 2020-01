Menor preso em Schrassig. Luxemburgo não dispõe de instituição adaptada

Mais um menor atrás das grades em Schrassig.

Um jovem, de 17 anos, foi colocado, esta sexta-feira, no Centro Penitenciário de Schrassig, por decisão de um juiz da Juventude. O Ministério Público revela, em comunicado, que se trata “de uma medida excecional, mas inevitável, tendo em conta o comportamento violento do adolescente”.

No comunicado pode ler-se que “que o jovem tem há vários anos um comportamento agressivo”. Desde 2014 que é colocado em diferentes instituições, tanto no estrangeiro, como no Luxemburgo. O Ministério Público sublinha que o rapaz estava internado há 13 meses na Unidade de Segurança do Centro Socio-Educativo do Estado, em Dreiborn. Várias infrações penais graves, como violações, assaltos com violência e ameaças levaram a essa colocação.

Apesar de o jovem ter sido acompanhado por profissionais, a Unidade de Segurança do Centro Socio-Educativo chegou à conclusão que o menor não estava a evoluir favoravelmente. Pelo contrário estava a tornar-se cada vez mais agressivo. O Ministério Público justifica ainda a decisão com o facto de o jovem recusar qualquer ajuda, continuando a ameaçar e a agredir regularmente profissionais daquele centro.

A 14 de janeiro, o juiz da Juventude reuniu-se com os profissionais e a conclusão foi clara: “o Luxemburgo não dispõe de instituições adaptadas às necessidades específicas deste menor e a procura de uma tal instituição no estrangeiro, não deu resultado até agora”. Em consequência, o menor que fará 18 anos ainda este ano, foi colocado no Centro Penitenciário de Schrassig.

No comunicado, o Ministério Público frisa que se trata de uma solução transitória, na esperança de encontrar uma instituição adaptada.

