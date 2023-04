O suspeito do crime foi detido pela polícia na quarta-feira à tarde.

Crime

Menor agredida sexualmente durante viagem de comboio entre capital e Pétange

Uma rapariga menor de idade terá sido sexualmente agredida por um homem durante uma viagem de comboio entre a Cidade do Luxemburgo e Pétange na quarta-feira. A polícia grã-ducal anunciou esta manhã a detenção do suspeito.

Segundo as autoridades, a vítima conseguiu escapar do agressor ao sair do comboio na estação de Esch-sur-Alzette.

O homem foi confrontado não muito longe daquele local por uma testemunha que tinha assistido à cena, mas conseguiu fugir em direção à boulevard J.F.Kennedy.

O suspeito acabou por ser imobilizado pouco depois por um segurança da estação, que o entregou à polícia para ser detido sob ordem do Ministério Público.

