Menino que morreu em Wiltz era filho do autor do atropelamento

Susy TEIXEIRA MARTINS O menino de dois anos que morreu ontem em Wiltz era filho do autor do atropelamento, de acordo com as informações divulgadas pelas autoridades.

Segundo um comunicado do Ministério Público, o homem de 47 anos e de nacionalidade luxemburguesa atropelou deliberadamente cinco pessoas: três adultos e duas crianças que estavam em carrinhos de bebé.

Uma das crianças, de dois anos, acabou por morrer, não tendo resistido aos ferimentos. O outro menor e os três adultos estão hospitalizados.

As autoridades falam em motivos passionais, uma vez que a ex-companheira do homem é uma das vítimas. O menino que acabou por morrer era filho dos dois.

Entretanto soube-se também que o autor do atropelamento será ouvido hoje por um juiz de instrução de Diekirch.