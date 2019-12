Descubra os lugares proibidos onde os condutores do Luxemburgo mais gostam de deixar o carro, segundo a polícia.

Meio milhar de multas de estacionamento passadas em apenas dois dias

A Polícia anunciou largamente e com antecedência a campanha de controlo apertado ao estacionamento que iria fazer nos dias 4 e 5, mas tal não bastou para evitar que 500 condutores fossem multados.

Nestes dois dias, os agentes policiais estiveram em alerta total aos condutores que parassem ou estacionassem as suas viaturas onde não deviam e não perdoaram nenhuma infração.

De acordo com a polícia durante a campanha os seus agentes realizaram 280 controles, dos quais resultaram 500 infrações.

190 condutores foram multados por deixar o seu veículo a bloquear um passeio, informou a polícia hoje ao publicar o balanço desta iniciativa.

Quase uma centena ignorou ou não viu o sinal de proibição de parar ou estacionar no local onde deixou o automóvel.

Outros 24 proprietários decidiram estacionar nos lugares reservados às cargas e descargas de fornecedores, impedindo as entregas e recolhas.

Dezasseis condutores atreveram-se a estacionar em lugares reservados a pessoas com deficiência, e por último, sete automóveis ficaram a bloquear a entrada de garagens.

A polícia lembra que realizou esta campanha porque todos os dias as regras de trânsito são ignoradas, no Luxemburgo, no que diz respeito ao estacionamento. “A segurança dos peões, ciclistas e outros utilizadores da via é ameaçada se um carro estiver mal estacionado numa escola ou ciclovia num lugar de estacionamento para pessoas com deficiência ou fornecedores de mercadorias”, alerta.

