Operação ordenada pelo Ministério Público para lutar contra a condução sob o efeito do álcool.

Segurança rodoviária

Meio milhar de condutores sopraram no balão. Três ficaram sem carta

Diana ALVES Operação ordenada pelo Ministério Público para lutar contra a condução sob o efeito do álcool.

Em menos de cinco horas, meio milhar de automobilistas sopraram no balão e três ficaram sem a carta de condução. Numa curta nota divulgada às redações, a polícia adianta que 477 condutores foram chamados a fazer o teste “mesmo na ausência de qualquer indício grave”.

A operação decorreu entre as nove horas da noite de quinta-feira e a uma e meia da madrugada desta sexta-feira em Tandel (RN17), Ettelbruck (RN7) e Diekirch (RN7).

De acordo com as autoridades, em nove casos foi detetado álcool no sangue dos condutores, o que resultou em oito autos ('procès verbaux', em francês) e uma multa.

Os três automobilistas a quem foi retirada a carta de condução, ficaram sem o documento no próprio local do controlo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.