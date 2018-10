Oito pessoas estão em prisão preventiva, no centro penitenciário de Schrassig, a aguardar julgamento. O Contacto esteve em Esch dois dias depois da mega-operação policial. Vizinhos querem mudar-se e o futuro dos cafés onde os traficantes se concentram é incerto.

Medo em Esch-sur-Alzette antes e após mega-operação policial contra a droga

Henrique DE BURGO Oito pessoas estão em prisão preventiva, no centro penitenciário de Schrassig, a aguardar julgamento. O Contacto esteve em Esch dois dias depois da mega-operação policial. Vizinhos querem mudar-se e o futuro dos cafés onde os traficantes se concentram é incerto.

O medo continua instalado em Esch-sur-Alzette depois da mega-operação policial levada a cabo na semana passada contra traficantes de droga. Donos dos cafés próximos da intervenção receiam pelo futuro. Outros não sabem quanto tempo poderão suportar a incerteza face à presença habitual de suspeitos de tráfico. Vizinhos que habitam nas imediações procuram uma oportunidade para se mudarem, porque o clima de insegurança é permanente e as preocupações são constantes.

A grande operação anti-droga que assustou os moradores aconteceu na semana passada, dia 16 de outubro. Das cerca de 30 pessoas que a polícia deteve durante a rusga nos cafés ’Brasil II’, ’Chez Nadia’ e em algumas lojas, junto à gare de Esch-sur-Alzette, só oito foram acusadas de tráfico de droga. Estão a aguardar julgamento em prisão preventiva no centro penitenciário de Schrassig. Quanto ao futuro dos cafés onde os traficantes estavam concentrados, um dos proprietários teme o fecho.

“Tenho medo de perder o meu comércio. Investi muito neste negócio. Em 20 anos de comerciante, sempre aberto, nunca vivi tanta violência como de há oito meses para cá. Só quero ter paz e clientes normais. Não é justo um comércio que está aqui há tantos anos fechar por causa de certos grupos de pessoas”, disse ao Contacto um dos proprietários dos cafés visados pela rusga, preferindo manter o anonimato por medo de represálias. Questionado sobre o futuro destes estabelecimentos, a procuradoria de Estado (Parquet) não abre o jogo, limitando-se a dizer que os cafés estão abertos. “Por agora, posso dizer que o café ’Chez Nadia’ continua aberto. O mesmo para o Café Brasil II”, disse ao Contacto o porta-voz do Parquet, Henri Eippers.

Em declarações ao Luxemburger Wort, o burgomestre de Esch-sur-Alzette, Georges Mischo, disse que há já cafés na zona adjacente que foram vendidos. “Há um novo proprietário que está planear abrir uma loja e não mais um café”, refere Mischo, que tem sido pressionado pelas queixas dos moradores.

“As queixas vão desde distúrbios noturnos a excrementos nas ruas”, explica Georges Mischo. O autarca da metrópole do ferro tem estado em reuniões com as autoridades nacionais para combater a insegurança na cidade e espera que esta ação policial, que apoia “a 100%”, tenha sido um “sinal” de mudança.



"Teve de ser a assistente social a tirar-me da rue de Strasbourg" Quando se fala em tráfico de droga no Luxemburgo, a rue de Strasbourg, a dois passos da estação de comboios da capital, é uma das artérias mais associadas a esta prática. Sónia P. morou nesta rua durante 10 anos com o filho. Quando a criança começou a ter pesadelos, uma assistente social teve de entrar em ação.

“Deviam fechar esses cafés”

Jair Santos (nome fictício) mora a dois minutos a pé da estação de comboios de Esch-sur-Alzette e é um dos moradores que se queixam do mau ambiente à volta dos cafés. “Deviam fechar esses cafés ou meter lá seguranças. As minhas filhas passam à frente desses cafés todos os dias porque vão apanhar o comboio para irem à escola, a minha mulher passa lá para apanhar o comboio e ir trabalhar. É um risco para a minha família”, desabafa o imigrante cabo-verdiano, que quer deixar de ser vizinho dos dois cafés. “Estou a tentar sair desta zona. Tenho de entregar a casa em breve e tive outras propostas para ficar ali perto, mas não quero ficar. Na semana passada vi da minha janela alguém partir uma perna a uma senhora para lhe roubar a carteira. À noite é um perigo passar no meio daquelas pessoas”.

Mas os distúrbios acontecem também de dia, com o pico aos fins de semana. “Há dois meses e tal, estava a passar ali ao fim de semana, durante a tarde. Ouvi um grito e, quando me aproximei, vi um rapaz a coxear com uma faca nas costas. Estava no meio de um grupo de africanos, entre os dois cafés [Brasil II e Chez Nadia]. Como tinha de apanhar o comboio, fui embora dali, mas alguém chamou uma ambulância”, recorda. Na altura, Jair Santos não sabia quem era a vítima, mas mais tarde soube que era um cabo-verdiano, conhecido da família. “Quem o esfaqueou também era cabo-verdiano”, acrescenta.

Esta rixa presenciada por Jair Santos é apenas uma das várias que envolve o grupo Eschsiders [um dos grupos ligados às violentas ’rixas territoriais’ entre jovens de origem cabo-verdiana], que frequenta o local e que está relacionado com marijuana. “Mas neste caso da rusga, trata-se sobretudo de nigerianos ligados à cocaína”, disse ao Contacto o jornalista do Wort, Steve R., especialista em casos de polícia. Nesta rusga, ao todo, 130 polícia e helicópteros tomaram de assalto a zona da gare de Esch-sur-Alzette, bloqueando praticamente toda a cidade.



Vi um rapaz a coxear com uma faca nas costas. Estou a tentar sair dessa zona.

“Parecia um filme de ação”

Quem viveu de perto a operação policial de 16 de outubro diz que quando um camião abriu as portas e os polícias começaram a sair para tomar conta da situação, parecia um filme de ação. “Quando as forças policiais entraram no café foi como um filme de ação: toda a gente a correr. Nunca vi, em 20 anos de comerciante, uma ação assim tão extraordinária. Pensava que era um problema de terrorismo, quando os vi com aquelas fardas”, disse ao Contacto um proprietário de um dos cafés da zona da gare.

Sentiu medo? “Não senti medo, mas segurança, porque senti que estavam à procura de alguém que tivesse feito alguma coisa de mal ou que podia ser uma bomba que estivesse aqui escondida”, responde. O proprietário, português, aplaude a intervenção da polícia e defende que a desproporção de meios [130 polícias para cerca de 30 suspeitos] não se coloca, até porque a violência naquela artéria precisava de uma limpeza.

“Havia muita violência na avenida da gare, com muitas facadas há uns meses. As pessoas ficam com medo e já perdemos clientes. Não ganhamos que chegue para pagar seguranças e os comerciantes ficam também com medo, porque às vezes somos ameaçados se não servirmos certas pessoas mais violentas. Temos medo de levar uma facada ou uma garrafa na cabeça”, conta o proprietário.



Há medo e já perdemos clientes. Não ganhamos que chegue para pagar seguranças.

“Fui ameaçado de morte”

Mas quem está mais exposto à violência são os empregados. “Às vezes somos obrigados a fechar a porta do café e só abrimos para deixar entrar os clientes conhecidos. Eles ficam lá fora o dia todo à espera dos compradores. São sobretudo jovens [traficantes] que vêm do outro lado da fronteira de França e alguns da Bélgica. Há uns meses, um deles chegou-se a mim e disse-me: ’um dia alguém vai cortar-te o pescoço e não se vai saber quem é’. Respondi-lhe: ’Anda cá para tirar-te uma foto e enviar à polícia’. Ele virou as costas e saiu”, conta um empregado de mesa, que também não quer dar a cara. Dias depois da rusga, o ambiente parece mais calmo, confirma o empregado de mesa, “mas não se sabe até quando”.

Máfia nigeriana ainda controla ruas do Luxemburgo

A rusga de Esch é uma das maiores ações policiais dos últimos anos no Grão-Ducado. Mas em 2015 houve outra que envolveu mais meios. Na altura, a operação anti-droga, em Wasserbillig, juntou 220 agentes da polícia e da “Doaune” (alfândega). Os habitantes foram também apanhados de surpresa com a rusga a várias casas e cafés da localidade.

A “máfia nigeriana”, que controla o tráfico de droga na rue de Strasbourg e em outras artérias da capital, foi a principal visada, tal como agora em Esch-sur-Alzette. Resultado: 16 pessoas foram detidas nessa rusga de 2015, depois de quase cinco dezenas de indivíduos terem sido interpelados. Entretanto, algumas rusgas mais pequenas continuaram a ser feitas pela polícia em vários cafés da capital (as mais musculadas na avenue de la Gare). Já esta quinta-feira, seis membros de uma rede de tráfico de droga foram condenados pelo Tribunal do Luxemburgo a penas entre três e sete anos de prisão. O grupo tinha o seu quartel-general numa floresta na periferia da cidade do Luxemburgo, mas atuava também junto à gare de Sandweiler.



