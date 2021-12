Atualmente, o sistema do CovidCheck ainda não é utilizado na prisão.

Covid-19

Medidas sanitárias mais restritivas no Centro Penitenciário do Luxemburgo

Susy MARTINS

Na semana passada 45 pessoas foram testadas positivas à covid-19 na prisão de Schrassig, das quais nove eram guardas prisionais. Atualmente há 35 reclusos em quarentena. O aumento de infeções levou a Administração Penitenciária a adotar novas medidas sanitárias no Centro Penitenciário do Luxemburgo.

A partir de agora, as visitas estão limitadas a dois visitantes por detido. Os encontros com os advogados acontecem numa sala protegida e os reclusos podem apanhar ar todos os dias durante uma hora. Foram ainda canceladas todas as formações e trabalhos nos ateliers.

Estas informações foram avançadas pelas ministras da Justiça, Sam Tanson e da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar ao partido cristão-social (CSV).

Atualmente, o sistema do CovidCheck ainda não é utilizado na prisão. No entanto, a administração está a pensar introduzi-lo em Schrassig e Giwenich, especialmente para os detidos que têm autorização de saída para trabalhar ou para se apresentar no tribunal.

