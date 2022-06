Medidas anticovid relaxam no Luxemburgo, mas casos continuam a subir

Também há mudanças previstas para os hospitais e lares de idosos. Saiba tudo o que consta num projeto de lei aprovado pelo Conselho de Ministros.

Susy MARTINS

O tempo de isolamento em caso de infeção covid-19 deverá baixar de 10 para sete dias no Luxemburgo. É o que consta num projeto de lei que acaba de receber o aval do Conselho de Ministros. Um alívio das medidas restritivas, apesar do número de pessoas com teste positivo para a covid-19 ter auemntado 46% entre 6 e 12 de junho, passando de 1.934 casos para 2.824, segundo dados do governo.

Atualmente o isolamento é de 10 dias, período que pode ser encurtado, caso a pessoa infetada teste negativo no quinto e no sexto dia de infeção.

Também há mudanças previstas para os hospitais e lares de idosos. O Sistema 3G, ou seja apresentação do certificado de vacinação, de recuperação ou de um teste negativo à covid-19 vai deixar de existir. Porém, mantém-se o uso obrigatório de máscara.

Nas prisões e centros de retenção, as medidas vão ser alteradas, nomeadamente no que diz respeito aos visitantes.

O projeto de lei terá ainda de ir a votos no Parlamento. Caso seja aprovado, ficará em vigor até 31 de outubro.

Novos casos de covid-19 quase duplicam na última semana A 12 de junho, o número de infeções ativas era 5.001, enquanto a 5 de junho se situava nos 3.354. Apesar da subida, a mortalidade por covid-19 continuou a descer e as hospitalizações nos cuidados intensivos mantiveram-se a um nível reduzido e sem alterações.

Infeções ativas subiram

De acordo com o relatório dos ministérios da Saúde e Educação , na última semana houve uma morte relacionada com a covid-19, menos duas que na semana anterior, tendo o óbito ocorrido numa pessoa com 82 anos.

Já nos hospitais houve seis novas admissões de doentes covid-19 para a unidade de cuidados normais, o que reflete uma nova subida nos internamentos (mais três doentes) face à semana anterior. Os pacientes hospitalizados são mais novos. A idade média dos pacientes internados situou-se nos 55 anos face aos 60 anos, no período de 30 de maio a 5 de junho. Na unidade de cuidados intensivos, o número de camas ocupadas permaneceu inalterado em 1.

O número de infeções ativas subiu na última semana por comparação com a anterior. A 12 de junho, o número de infeções ativas era 5.001, enquanto a 5 de junho se situava nos 3.354.













