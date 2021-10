No discurso sobre o Estado da Nação, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou várias medidas de política social a favor das famílias. Mas segundo a presidente da central sindical é preciso fazer mais.

Estado da Nação

Medidas do Governo não vão suficientemente longe, diz OGBL

Susy MARTINS No discurso sobre o Estado da Nação, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou várias medidas de política social a favor das famílias. Mas segundo a presidente da central sindical é preciso fazer mais.

No discurso sobre o Estado da Nação, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou várias medidas de política social a favor das famílias. A gratuitidade das chamadas 'maisons relais' (ateliers de tempos livres, em português) e também das cantinas a partir do próximo ano letivo, ou ainda o aumento de 200 euros do subsídio de vida cara.

Para a OGBL, estas são boas notícias mas sabem a pouco. Nas declarações à Rádio Latina, a presidente da central sindical, Nora Back, defende que essas medidas não são suficientes para combater as desigualdades sociais. Leia mais aqui.

