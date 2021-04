As restrições para conter a pandemia vão manter-se em vigor no Luxemburgo até 15 de maio. Continua tudo como está. Assim decidiu hoje o Governo que se reuniu em Conselho de Ministros.

Medidas anti-covid prolongadas até 15 de maio

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o ministro da Saúde em funções, Romain Schneider, que está a substituir Paulette Lenert, frisaram na conferência de imprensa desta tarde que há uma "certa estabilidade, tanto nos novos contágios, como nas hospitalizações".

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o ministro da Saúde em funções, Romain Schneider, que está a substituir Paulette Lenert, frisaram na conferência de imprensa desta tarde que há uma “certa estabilidade, tanto nos novos contágios, como nas hospitalizações”.

No entanto, Bettel revela que há mais jovens hospitalizados com lesões mais graves devido à covid-19. Bettel informa que o Governo se questionou se devia, ou não, alterar a chamada ‘lei covid’, e chegou à conclusão após análise dos dados disponíveis, que se pode desconfinar ligeiramente na cultura e no desporto.

AstraZeneca voluntária para menores de 55 anos e obrigatória para segundas doses no Luxemburgo A vacina ‘anti-covid’ da AstraZeneca vai continuar a ser utilizado no Luxemburgo, mas com algumas alterações.

Nas grandes linhas as medidas atualmente em vigor vão manter-se durante mais três semanas. O recolher obrigatório entre as 23:00 e as 6:00 mantém-se, como também continua a ser proibido ajuntamentos com mais de 100 pessoas.

Quanto ao número de convidados que se pode receber em casa, continuará a ser dois do mesmo agregado familiar.

Mantém-se ainda a obrigação do uso da máscara nos locais públicos, como a proibição do consumo de álcool na via pública.

O setor da horeca vai continuar parcialmente fechado, sendo só permitido continuar a abrir as esplanadas entre as 6:00 e as 18:00.No entanto, o Governo decidiu regulamentar as esplanadas, especificando os critérios sob os quais estas podem estar abertas.

Também no setor do desporto vai haver um aligeiramento nas medidas. A partir de 26 de abril vai ser possível reunir mais pessoas que praticam desporto, mas mantendo o distanciamento físico. Nas escolas, por exemplo, vai voltar a ser possível as turmas terem aulas de natação.



