Médicos Sem Fronteiras do Luxemburgo angariaram mais de 7,5 milhões de euros em 2018

Henrique DE BURGO

A organização não-governamental (ONG) Médicos Sem Fronteiras (MSF) recolheu em 2018 cerca de sete milhões e 600 mil euros, provenientes de 25 mil doadores. Do total, 96% dos doadores são particulares.

Os números foram divulgados à Rádio Latina no âmbito do lançamento de uma nova campanha de angariação de fundos que arranca esta terça-feira em vários centros comerciais e hospitais do país.

A responsável de recolha de fundos da ONG, Carine Lilliu, explica o crescente aumento anual de donativos com a transparência e as ações específicas da instituição humanitária.



A nova ação de angariação de fundos vai ter lugar em diversos centros comerciais e hospitais do país, entre esta terça-feira e o dia 30 de março, com o objetivo de "sensibilizar a população para as atividades da ONG".

Os Médicos Sem Fronteiras do Luxemburgo contam atualmente com 23 membros, sendo oito deles médicos e enfermeiros. No ano passado, uma dezena destes profissionais esteve em missões no estrangeiro, a maior parte em países em guerra.

Para dar continuidade a atividades como estas, a ONG espera continuar a angariar "cerca de 200 a 300 novos membros por mês", com uma contribuição média de 18 euros mensais por pessoa.

Sobre esta campanha, e para evitar qualquer fraude, o recrutamento de novos doadores vai ser levado a cabo por voluntários facilmente identificáveis graças ao colete oficial dos Médicos Sem Fronteiras. A ONG refere que não aceita dinheiro, cabendo aos doadores preencher um formulário onde se comprometem a contribuir com uma ajuda mensal.