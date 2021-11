Há três clínicos a serem investigados para Ordem dos Médicos. Um deles já tinha sido julgado, mas apresentou recurso e encontra-se atualmente a exercer.

Covid-19

Médicos investigados no Luxemburgo por defenderem posições divergentes às do Governo

Susy MARTINS

O conselho disciplinar da Ordem dos Médicos está a analisar os casos de três médicos do Grão-Ducado que não terão transmitido aos seus pacientes informações em linha com as diretrizes do Ministério da Saúde, no que respeita à covid-19.

A informação é avançada pela rádio estatal 100,7 e foi confirmada pelo presidente da Ordem dos Médicos, Pit Bucheler. Entre os três processos, está o do já conhecido Benoît Ochs que foi sancionado recentemente pelo tribunal por ter violado o código de ética.

Nos outros dois casos, atualmente em análise, ambos os médicos aconselharam o pacientes a não aderirem à vacinação contra a covid-19 e a não usar máscara de proteção. A investigação ainda decorre, pelo que os nomes dos médicos em questão não são conhecidos.



Já Benoît Ochs foi acusado de tomar "posições controversas" em relação à covid-19 e de espalhar desinformação. Em julho ficou proibido de exercer medicina durante um ano, mas apresentou recurso e encontra-se atualmente a trabalhar enquanto aguarda pela decisão final.





