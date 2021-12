Profissionais do setor estão no limite das suas capacidades físicas e afetados moralmente, devido ao aumento de doentes com covid-19, refere o Centro Hospitalar Emile Mayrisch, em comunicado.

Médicos e enfermeiros vão fazer um minuto de silêncio no hospital de Esch

Henrique DE BURGO Profissionais do setor estão no limite das suas capacidades físicas e afetados moralmente, devido ao aumento de doentes com covid-19, refere o Centro Hospitalar Emile Mayrisch, em comunicado.

Os profissionais de Saúde do Luxemburgo estão a mobilizar-se para chamar a atenção para as consequências da pandemia no setor e na vida privada. Com a crónica falta de recursos humanos na Saúde, o Centro Hospitalar Emile Mayrisch refere, em comunicado, que os profissionais do setor estão no limite das suas capacidades físicas e afetados moralmente, devido ao aumento de doentes com covid-19.

Por essa razão, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde vão fazer um minuto de silêncio às 12h desta quinta-feira, em frente aos três edifícios do CHEM, em Esch-sur-Alzette, Dudelange e Niederkorn.

Os profissionais apelam à toma da vacina, ao uso de máscara, lavagem das mãos e distanciamento físico para uma maior proteção contra o novo coronavírus.



