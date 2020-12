Os funcionários do Centro Hospitalar do Norte (CHdN) estão cansados e chegaram ao seu limite.

Médicos e enfermeiros do Centro Hospitalar do Norte prometem continuar a luta apesar do cansaço mental e físico

Numa publicação na rede social Facebook, os médicos e enfermeiros escrevem que atualmente estão “a dar o seu melhor, apesar de terem chegado ao limite das suas capacidades físicas e psicológicas”.

No entanto, estes profissionais garantem continuar a luta também durante o Natal e Ano Novo. Mas não deixam de lançar mais um apelo à população para que esta os ajude nos seus objetivos, respeitando as medidas em vigor e protegendo as pessoas mais vulneráveis.

Ainda na quinta-feira a direção do Centro Hospitalar do Norte decidiu cancelar as operações não urgentes. Para garantir os cuidados de saúde a todos os pacientes foi decidido fechar alguns dos blocos operatórios em Ettelbruck e todos em Wiltz.



