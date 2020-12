Associação mostra-se particularmente preocupada com o número elevado de mortos no país.

Médicos do Luxemburgo querem mais medidas contra a covid-19

Susy MARTINS Associação mostra-se particularmente preocupada com o número elevado de mortos no país.

A Associação dos Médicos e Médicos Dentistas (AMMD) mostrou-se recentemente preocupada com o nível elevado de novas infeções por covid-19 no Luxemburgo. Apesar do confinamento parcial instaurado pelo Governo, a associação sublinha à RTL que o atual número elevado de mortos é uma preocupação.

Segundo o presidente do organismo, Alain Schmit, a solução deve passar por medidas suplementares. Sem no entanto propor medidas concretas Schmit reiterou que as coisas não podem continuar como estão, sublinhando o número elevado de hospitalizações que será insustentável a longo prazo para os hospitais. A situação atual nos hospitais está "extremamente tensa", disse mesmo.

Schmit falou ainda numa sobrecarga nas equipas das unidades covid-19, que estão próximas do limite. Sobre o confinamento parcial, a associação dos médicos frisa que, apesar das medidas os níveis de circulação da população e de contactos sociais permanecem elevados, apelando à responsabilidade de cada um.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.