Médicos aumentam 22%, mas metade deve ir para a reforma

Henrique DE BURGO O Governo quer combater o risco da falta de médicos. As medidas passam, por exemplo, por incentivos financeiros à instalação de médicos no país e pela criação de cursos de Medicina na Universidade.

“Atualmente, 542 médicos generalistas exercem a profissão no Grão-Ducado. O recrutamento e a atratividade médica no Luxemburgo mantêm-se elevados e superiores aos países vizinhos. No país, entre 2010 e 2016, o número de médicos em exercício aumentou 22% entre os generalistas e 19% entre os especialistas”, indica Monique Putz, conselheira do Ministério da Saúde.

Estes números, que apresentam um aumento superior ao da população residente, entre o mesmo período (15,3%, segundo dados do Governo), parecem animadores. Mas o cenário pode mudar em breve, se não forem tomadas medidas. De acordo com a Associação de Médicos e Médicos-Dentistas do Luxemburgo (AMMD), cerca de metade dos dois mil médicos do Grão-Ducado (ver quadro na página ao lado, com o somatório dos generalistas e dos médicos especialistas) têm mais de 50 anos e devem reformar-se na próxima década. A escassez de profissionais é “dramática”, alertou a AMMD em novembro.

A resposta do Governo chegou na passada semana, através do novo ministro da Saúde, Étienne Schneider. Durante a apresentação do programa do Executivo sobre a saúde aos deputados da comissão parlamentar, Schneider reconheceu o risco da falta de médicos e promete agir. Mas antes “vai ser feito um recenseamento da atual cobertura médica e das futuras necessidades dos médicos e profissionais de saúde. Caso seja necessário, serão criados incentivos para melhorar a atratividade das profissões de saúde para compensar uma possível escassez”, garante Monique Putz ao Contacto, sem querer avançar de quantos médicos o Luxemburgo vai precisar.



Com o cenário do risco da falta de médicos, a solução a curto prazo para a AMMD passa pelo recrutamento de mais profissionais no estrangeiro (ver no gráfico ao lado o número de médicos estrangeiros), já que “são precisos entre 10 a 15 anos para formar um novo médico”.

E o que pensa o Ministério da Saúde? “Naturalmente, favorecemos o recrutamento de médicos com especialização em Medicina Geral oferecida pela Universidade do Luxemburgo. Mas, na falta de formações em outras especialidades, é evidente que os recrutamentos também podem ser feitos no estrangeiro”, responde Putz.

Miguel Guimarães é o único médico dentista especializado em cirurgia oral reconhecido no Luxemburgo, desde 2014. Professor na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, o médico é um dos recentes especialistas portugueses que vieram reforçar a classe médica luxemburguesa. Entre o trabalho em Portugal e no Bahrein (Médio Oriente), consegue organizar-se e vem ao Luxemburgo uma vez por mês para “fazer o que os dentistas não fazem”: cirurgia oral. Tal como a AMMD, o médico minhoto também defende o recrutamento de profissionais estrangeiros. “Se queremos, neste país de primeiro mundo, atingir o nível de qualidade superior, parece-me que há ainda algumas falhas na diferenciação [especialidade] e não nos médicos de Medicina Familiar. Uma das soluções, para se ter uma resposta no imediato, seria trazer pessoas com qualificação, ou seja, uma imigração qualificada. Isso só traz prestígio à comunidade”, defende Guimarães.



“Já há médicos a chegar” do estrangeiro

Patrícia Branco Almeida nasceu nos Açores e é médica generalista, com gabinete na capital. Mesmo sem o anúncio oficial de recrutamento no estrangeiro, no dia a dia a médica já nota a chegada de colegas provenientes de outros países. “Há cada vez mais médicos de clínica geral a chegar. Faço as urgências numa ’maison médicale’ [posto médico] e todos os anos recebemos uma lista dos médicos que lá trabalham. Cada vez vejo mais novos nomes”, refere Patrícia Almeida, chegada em 1993 com a ideia de ficar dois anos a acompanhar o marido que veio trabalhar para as instituições europeias. O casal mudou de ideias e a médica admite que vai ficar por cá “até acabar”.

Francisco Macedo, médico-dentista de Braga, chegou ao Luxemburgo há pouco mais de um ano e vai abrir em breve o seu gabinete, “exclusivo”, em Esch-sur-Alzette. Veio com alguns contactos e começou logo a trabalhar. Ao contrário dos médicos dentistas, “que já chegam a ser um exagero”, indica que o caso dos médicos “é mais preocupante”, mas que “o país já abre as portas e quem quiser vir tem essa opção”. Mas há também quem recuse vir reforçar os médicos no Luxemburgo. “Tenho um colega, médico de fisioterapia, que tentei convencer. Mas ele não se sente motivado a vir, sobretudo por causa do valor exorbitante das rendas [dos gabinetes], mas também pelo salário que tem de pagar aos funcionários e pela dificuldade em encontrar espaços”, conta Francisco Macedo, apontando ainda a dificuldade que é “arranjar uma casa para morar aqui”.



Tecnologias da saúde empregam 1.600 pessoas O setor das tecnologias da saúde no Luxemburgo gerou em 2016 um valor acrescentado de 175 milhões de euros, representando 0,38% do PIB, divulgou o Governo na passada semana. O setor atualmente conta com 131 empresas e em 2016 empregou cerca de 1.600 pessoas, das quais 80% trabalhavam em pequenas estruturas, de dez pessoas no máximo.

Luxemburgo vai ter três cursos de Medicina

Além da possibilidade de recrutamento no estrangeiro, a formação no país é outra das medidas previstas para combater a falta de médicos. “Os recém-formados médicos luxemburgueses que terminam os seus estudos no estrangeiro muitas vezes preferem ficar por lá. O desafio será criar um ambiente inovador e atraente para combater a escassez de médicos a nível nacional, a médio prazo. Neste sentido, o Ministério da Saúde vai continuar os seus esforços na criação de estudos médicos na Universidade do Luxemburgo, em estreita colaboração com o Ministério do Ensino Superior e da Investigação”, refere Monique Putz.

“Além da especialização em Medicina Geral, que já existe na Faculdade de Ciências, Tecnologia e Comunicação, vamos ter uma especialização em Neurologia e outra em Oncologia, áreas em que temos muitas pesquisas. Vão ser desenvolvidas em etapas a partir deste ano, porque não podemos fazer tudo ao mesmo tempo”, garante Leon Diderich, primeiro conselheiro do Ministério do Ensino Superior e da Investigação.



A iniciativa foi apresentada na legislatura anterior, tal como a intenção de criar uma formação básica de três anos em Medicina. “Vamos arrancar com essa formação em 2020. Atualmente a nossa faculdade oferece apenas o primeiro ano, obrigando os alunos a prosseguir os estudos no estrangeiro. Então, em 2020 teremos o primeiro ano, em 2021 o segundo e em 2022 o terceiro”, acrescenta Diderich. Mas os alunos terão de completar na mesma os restantes três anos do curso nos países vizinhos com os quais o Grão-Ducado tem acordos: Bélgica, França e Alemanha.

“Quando o primeiro ciclo de estudos médicos estiver bem estabelecido, o desenvolvimento do segundo ciclo de estudos médicos (Mestrado) será ponderado e será objeto de uma decisão posterior”, complementa Monique Putz.

10 mil euros a cada médico como incentivo

Outra medida de incentivo divulgada pelo ministro da Saúde, Étienne Schneider, é o “prémio único” de 10 mil euros a cada médico que se instalar num espaço partilhado com outros profissionais. A medida seria também uma forma de distribuir melhor os médicos pelo país, “garantindo melhores serviços à população”, refere o Ministério da Saúde.

A ideia da descentralização da medicina é partilhada por Tânia F., médica generalista luxemburguesa e filha de pais portugueses. “Acho que o Governo devia facilitar a instalação de gabinetes comuns ou criar ’centros de saúde’ fixos, como conhecemos em Portugal, e não as maisons médicales, onde há sempre rotatividade de médicos”, defende Tânia. “Pode haver prós e contras, mas acho que seria uma forma de incentivar mais médicos a instalarem-se cá”, acrescenta.

