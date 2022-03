Benoît Ochs gere uma clínica em Gonderange e é um dos médicos mais conhecidos dos grupos anti-vacinas ou medidas sanitárias.

Médico anti-vacinas proibido de exercer profissão por um ano no Luxemburgo

O Conselho Superior Disciplinar do Colégio Médico confirmou a sentença de um ano sem exercer medicina para Benoît Ochs, médico do Luxemburgo conhecido pelas "posições controversas" em relação à covid-19 e espalhar falsas informações as medidas sanitárias em vigor e as vacinas.

Em Julho de 2021, o Ochs, que gere uma clínica em Gonderange, tinha sido condenado por violação de 13 artigos do código de ética médica mas apresentou recurso. No final de janeiro, realizou-se a audiência de recurso durante a qual a defesa solicitou uma vez mais a absolvição.

Agora, a sentença é definitiva e não pode ser novamente objeto de recurso. O coletivo de juízes concluiu que o médico tinha violado o código de ética em treze instâncias.

O Conselho Discuplinar acusou o médico de ter violado as diretrizes de saúde pública sobre a luta contra a pandemia. Para além de questionar a vacinação, violou a exigência de máscara e os requisitos de tratamento. Também houve alegações não confirmadas sobre a prescrição de medicamentos não autorizados para o tratamento do Covid-19.

Médico depois de ouvir a sentença. Photo: Marc Wilwert

Cerca de uma centena de apoiantes de Ochs reuniram-se em frente ao tribunal numa manifestação de solidariedade com o médico.





