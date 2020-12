Apesar dos familiares terem testado positivo para o novo coronavírus, o médico não ficou em isolamento.

Médico infetado continuou a trabalhar

Apesar dos familiares terem testado positivo para o novo coronavírus, o médico não ficou em isolamento.

Um médico do Hospital de Esch continuou a trabalhar infetado com o novo coronavírus, de acordo com a edição deste sábado do Tageblatt.

De acordo com a investigação do jornal luxemburguês, o clínico terá trabalhado doze a horas no dia 15 de novembro, depois dos membros da sua família terem sido diagnosticados com covid-19 na véspera.

A notícia acabou confirmada pelo próprio Chem. Segundo a porta-voz do Hospital do Sul, o médico estaria assintomático e à espera do resultado do seu próprio teste para tomar uma decisão. Assim que soube do resultado negativo, abandonou imediatamente o seu posto.

Segundo a Chem, todo o pessoal e pacientes da enfermaria que tiveram contato com este médico foram testados para despistar a doença. "Nenhum membro do pessoal foi infetado", confirmou a porta-voz, acrescentando que o médico em questão "usava uma máscara FFP2 e respeitava as regras de higiene aplicáveis".

