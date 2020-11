A saúde mental das crianças ou ainda os desafios aos quais as crianças menores não acompanhadas estão confrontadas, são alguns dos temas que são abordados no relatório deste ano

Mediador para as Crianças e Jovens entregou relatório no Parlamento

Susy MARTINS A saúde mental das crianças ou ainda os desafios aos quais as crianças menores não acompanhadas estão confrontadas, são alguns dos temas que são abordados no relatório deste ano

Na véspera do Dia Mundial dos Direitos das Crianças, que se assinala esta sexta-feira (20 de novembro), o mediador para as crianças e jovens (Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, em luxemburguês), René Schlechter, entregou hoje o seu relatório anual no Parlamento.

René Schlechter é o presidente da instituição desde 2012, e este foi então o seu oitavo relatório. Também é o último uma vez que tenciona se reformar no fim do ano, sendo que a procura por um novo mediador vai começar na próxima segunda-feira.

A saúde mental das crianças, a falta da tomada da palavra, ou ainda os desafios aos quais as crianças menores não acompanhadas estão confrontadas, são alguns dos temas que são abordados no relatório deste ano. Cabe agora às comissões parlamentares da Justiça, Educação, Saúde e Família analisarem este relatório.



