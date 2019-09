Problemas disciplinares, má inclusão de alunos e falta de comunicação entre pais imigrantes e escolas estão entre os casos mais frequentes.

Mediador escolar recebeu 130 processos no primeiro ano em funções

Henrique DE BURGO Problemas disciplinares, má inclusão de alunos e falta de comunicação entre pais imigrantes e escolas estão entre os casos mais frequentes.

No balanço do primeiro ano do novo cargo, deram entrada no gabinete do mediador escolar 130 processos, que envolvem alunos, pais e agentes educativos.

Em entrevista à Rádio Latina, Lis de Pina, a primeira responsável deste cargo criado no ano passado pelo Ministério da Educação, refere que a maioria dos casos prende-se com problemas nas escolas primárias.

Filha de pais portugueses, Lis de Pina tem como função combater o abandono escolar e intervir nas áreas de inclusão de alunos com necessidades específicas e de integração escolar dos filhos de imigrantes.

Entre os 130 processos, há também problemas de falta de comunicação entre as escolas e pais, sobretudo imigrantes.

Confrontada com a taxa de abandono escolar no ensino secundário luxemburguês, uma das mais altas da União Europeia, e que afeta sobretudo alunos estrangeiros, Lis de Pina, defende uma maior intervenção dos pais.

Outro dos poderes do mediador escolar é a fiscalização de escolas, para garantir a aplicação das leis e a formação adequada aos alunos.

Lis de Pina foi obrigada a intervir junto de algumas escolas no ano passado e, sem identificar os intervenientes, dá um exemplo concreto da sua atuação.



A mediadora apresentou ainda oito recomendações ao Ministro da Educação, Claude Meisch, para melhorar a lei escolar. O relatório final vai ser divulgado em novembro.

A mediadora escolar, Lis de Pina, e o ministro da Educação, Claude Meisch. Foto: MENEJ

O recurso ao mediador escolar pode ser feito por pais de alunos menores de idade, alunos com mais de 18 anos e agentes educativos, sempre de forma confidencial. Mas este recurso só é possível se o problema não for previamente resolvido através da intervenção do diretor de turma ou do diretor da escola.

O serviço de mediação escolar fica situado no edifício do Ministério da Educação (rue Aldringen, n° 29), na capital. A entrada fica na lateral do edifício. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.



Mais informações pelo tel. 247-65280 e na página de internet www.mediationscolaire.lu.