Nova casa, novo nome. 'Saint-Paul' chama-se agora 'Mediahuis Luxembourg'

Os membros do conselho de administração do grupo 'Mediahuis Luxembourg', da esquerda para a direita: Paul Peckels (diretor-geral do Mediahuis Luxembourg), Kristiaan De Beukelaer (CFO), Koen Verwee (CEO do Mediahuis Belgique), Thomas Leysen, (presidente do grupo Mediahuis), Martine Reicherts (presidente do conselho de administração do Mediahuis Luxembourg), Marc Wagener, Gert Ysebaert (CEO do Mediahuis), e Bruno de Cartier.

Foto: Guy Jallay