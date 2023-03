O Governo garante que haverá uma reunião de balanço sobre o assunto em breve.

Luxemburgo 3 min.

Corte grã-ducal

Maus tratos na Corte. Ministério de Estado desmente Grão-Duque

Florian JAVEL O Governo garante que haverá uma reunião de balanço sobre o assunto em breve.

(Artigo atualizado às 16h54 com alteração da citação do Grão-Duque Henri que não disse que as relações com Xavier Bettel eram "excelentes". Removemos também a menção a um relatório escrito que teria aparentemente sido noticiado pelo Land. O que de facto foi noticiado por este mesmo jornal foi que iria haver um encontro em breve entre Bettel e o casal grão-ducal e não um relatório sobre o assunto.)

Na terça-feira, durante a visita de Estado à Letónia, o Grão-Duque Henri falou novamente ao processo relativo às acusações contra a Grã-Duquesa Maria Teresa, que terá agido de forma abusiva com o pessoal.

"O que foi escrito no jornal não era 100% exato. Também houve especulações", declarou o soberano, contestando o artigo no semanário Land, mas sem por em causa nenhum ponto específico do texto.

Grã-Duquesa acusada de maltratar funcionária Maria Teresa terá agido de forma abusiva numa altercação com uma trabalhadora, suscitando uma reação do Ministério de Estado.

O Grão-Duque Henri referia-se a um trabalho da publicação luxemburguesa publicado em fevereiro, no qual foram revelados detalhes de uma discussão entre a Grã-Duquesa e o seu pessoal, que terá ocorrido em novembro de 2022.

De acordo com o jornal, Maria Teresa terá sido desagradável com dois membros do pessoal que não lhe terão dado ajuda suficiente durante uma sessão de ensaios e fotografias, em preparação para o casamento da sua filha, a princesa Alexandra.

Segundo o Land, o primeiro-ministro interveio duas semanas após o incidente e chegou a encontrar-se com o casal grão-ducal. Durante a reunião, Xavier Bettel deu alegadamente seis meses ao casal para reparar os danos causados pela situação. Segundo o jornal, o chefe de Governo anunciou nessa altura que iria seguir a situação de perto e que planeava encontrar-se com o casal em março.

Contudo, o Grão-Duque Henri negou, na visita a Riga esta semana, que tinha acordado uma reunião de balanço com Bettel. "Estou em contacto regular com o primeiro-ministro, Xavier Bettel. Estamos constantemente a discutir o que pode ser melhorado", referiu. De acordo com o soberano, não existe, portanto, "um problema significativo". As relações entre o Ministério de Estado, o Governo e a Corte grã-ducal continuam a ser normais, e isso é excelente", referiu ainda.

Reunião de balanço vai acontecer, diz Governo

Questionado por um jornalista sobre o eventual encontro com Bettel em março para discutir o assunto, o Grão-Duque reiterou a resposta: "Vemo-nos regularmente e discutimos tudo, pelo que não há necessidade de fazer um balanço."

Maus tratos na Corte. Grão-Duque Henri diz que "não é tudo exato" "Também havia especulações" no artigo que falava de uma alegada altercação entre a Grã-Duquesa Maria Teresa e uma funcionária, disse o Chefe de Estado luxemburguês.

No entanto, esta versão não corresponde à do Ministério de Estado. Contactado pelo Luxemburger Wort, Jacques Flies, secretário-geral do Conselho de Governo e representante do Estado no comité de coordenação da Casa do Grão-Duque, confirmou que ainda prevista um encontro em breve após um primeiro encontro em janeiro.

"Ainda não fixámos uma data, mas deverá acontecer em breve", aponta. O primeiro-ministro tem tido deslocações constantes e não tem sido possível, até ao momento, "alinhar os calendários", acrescentou.

Jacques Flies confirmou ainda que o Grão-Duque e Xavier Bettel "se veem regularmente", tal como disse o soberano, mas para além destas reuniões regulares, está de facto prevista uma reunião de balanço.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.