São proprietários de restaurantes, pasteleiros e fornecedores. Para Maximilian von Hochberg, Tom Oberweis e Jérémy Pastre, as inundações de meados de julho ainda não são uma recordação do passado.

Luxemburgo 6 1 3 min.

Mau tempo

Três empresas, três relatos do caos deixado pelas cheias

São proprietários de restaurantes, pasteleiros e fornecedores. Para Maximilian von Hochberg, Tom Oberweis e Jérémy Pastre, as inundações de meados de julho ainda não são uma recordação do passado.

Texto: Marlène Brey / Fotografia e vídeo:Sibila Lind



Três semanas após as inundações, a marca da água ainda é visível. É tão alto como a cintura de Maximilian von Hochberg (que mede 1,85 metros). "Foi aqui que o (rio) Petrusse entrou", diz o proprietário do 'Cercle', em Clausen. Na cave, a água varreu tudo. Tal como nas oficinas de Oberweis, no Cloche d'Or. Ali, a água destruiu o armazenamento e a maquinaria, causando quase dois milhões de euros de danos. Em Gasperich, o restaurante 'Le Comptoir Bohème' viu as mesas serem levadas por uma enchente incontrolável. E os casos somam-se.

Quantas empresas foram afetadas pelo período de chuvas de 14 e 15 de julho? "Demasiado cedo para dizer. Neste momento, muitas empresas ainda estão a fazer um balanço dos danos sofridos e a analisar a situação com as seguradoras", diz a gestão das Classes Médias.

Em julho choveu o dobro da média dos últimos anos no Grão-Ducado Depois do mês chuvoso de julho, com as maiores cheias de que há memória na Europa central, a conclusão de um relatório do Meteolux não é um choque, no entanto, os valores em si podem surpreender.

As companhias de seguros planeiam entregar cerca de 120 milhões de euros em indemnizações, e o Estado reservou 50 milhões de euros para colmatar as consequências da catástrofe natural. Para já, a única indicação do impacto das cheias na atividade económica é o número de casos de desemprego parcial introduzidos por "força maior" nas últimas semanas.

Até 22 de julho, o Ministério da Economia tinha validado 16 pedidos de empresas que não tinham sido capazes de retomar as operações normais. Desde então, foram apresentados 149 outros pedidos que o Comité Económico irá avaliar.

Na rue Eugène Ruppert, o asfalto foi acabado de colocar, uma vez que a estrada teve de ser reconstruída, assim como a ponte Grund. O 'Comptoir Bohème', de Jérémy Pastre, abriu as suas portas, mas para deixar entrar a corrente de ar, não os clientes. As marcas de lama ainda estão a desaparecer gradualmente. A equipa de 30 empregados tem trabalhado duro nestas semanas para deixar tudo em ordem. Este foi um duro golpe para o estabelecimento que tinha acabado de abrir em meados de junho.

O mesmo trauma no 'Cercle'. A inundação, a subida do Alzette, o Pétrusse a seguir, a água a começar a invadir a adega, a polícia a pedir a todos que saiam das instalações às 22h, o disjuntor geral a rebentar às duas da manhã e a mergulhar todo o distrito na escuridão...A noite de 14 está bem presente na memória de quem lá esteve. Maximilian Von Hochberg foi o último a deixar o espaço e agora só pensa em limpar tudo e avaliar as perdas na adega. Não sabe quando é que o restaurante reabrirá.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Maximilian von Hochberg, Direktor des Cercle in Clausen, zeigt die Flutkante: Das Hochwasser ging dem 1,85 Meter großen Mann bis zur Hüfte. Foto: Sibila LIND

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Maximilian von Hochberg, Direktor des Cercle in Clausen, zeigt die Flutkante: Das Hochwasser ging dem 1,85 Meter großen Mann bis zur Hüfte. Foto: Sibila LIND Teller sind vom Schlamm verschmutzt. Fotos: Sibila LIND Möbel wurden überschwemmt. Fotos: Sibila LIND

Tom Oberweis, famoso pasteleiro, que é também o presidente da Câmara de Comércio, pede desculpa pela aparência do local. Neste canto da capital, em Cloche d'Or, nada fazia prever que estas instalações pudessem sofrer inundações. Léa Oberweis fez o cálculo: "2.000 m2 de superfície em 2,50 m de altura, ou seja, cinco milhões de litros".



Comida, frigoríficos, elevadores, máquinas: tudo se estragou e, de momento, as reparações chegaram a um impasse. De facto, o equipamento e as peças sobressalentes não se encontram em lado nenhum. Demasiada procura, produção insuficiente. "Uma consequência da crise", explica Tom Oberweis. Falando à rádio 100,7, estimou os danos entre 2 e 2,5 milhões de euros.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Jérémy Pastre gibt das "Comptoir Bohème" nicht auf. Fotos: Sibila LIND

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Jérémy Pastre gibt das "Comptoir Bohème" nicht auf. Fotos: Sibila LIND Jérémy Pastre gibt das "Comptoir Bohème" nicht auf. Fotos: Sibila LIND Jérémy Pastre gibt das "Comptoir Bohème" nicht auf. Fotos: Sibila LIND

A contribuição do governo será apenas como um apoio. E "o auxílio estatal apenas cobrirá os custos diretamente ligados às inundações e não cobertos pelas seguradoras", salienta a Direção para as Classes Médias.



Classificada como "a catástrofe natural mais cara do século", a inundação do verão de 2021 reabriu o debate sobre a prevenção deste tipo de eventos meteorológicos. Não só o aviso da população, mas também os meios técnicos a serem implementados para evitar mais danos. Estes investimentos são essenciais e certamente muito menos dispendiosos do que as faturas pós-caos.

A Associação das Companhias de Seguros do Luxemburgo (ACA) estima o custo das catástrofes naturais só nos últimos três anos em 230 milhões de euros.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.