Meteolux lança alerta amarelo para pequenas inundações, a partir da madrugada de quinta-feira, véspera de Natal. Chuva intensa desta tarde já originou quase uma centena de ocorrências.

Mau tempo. Natal traz risco de inundações no Luxemburgo

A consoada no Luxemburgo vem acompanhada do risco de cheias, com o caudal dos rios já a subir esta quarta-feira, devido à queda de chuva intensa.

O Meteolux colocou o território luxemburguês em alerta amarelo hoje e amanhã, com previsão de chuva intensa esta tarde e risco de inundações para quinta-feira, véspera de Natal.

O alerta para a possibilidade de ocorrência de cheias no país esta quinta-feira, vigora a partir da meia-noite e prolonga-se, pelo menos, até ao meio-dia

Apesar das previsões do instituto de meteorologia preverem, sobretudo pequenas inundações que causem danos significativos, o organismo deixa o alerta para "vigilância especial durante atividades sazonais e / ou expostas", no exterior.

De acordo com a RTL, esta tarde os serviços de emergência já receberam 80 chamadas de ocorrências relacionadas com a elevada pluviosidade, que se tem feito sentir, e realizaram uma dúzia de intervenções em caves inundadas.

