Carole Dieschbourg prevê que fenómenos extremos como este se poderão repetir no futuro no país, devido ao aquecimento global.

Ministra do Ambiente. "Piores cheias de que o Luxemburgo tem memória"

Carole Dieschbourg prevê que fenómenos extremos como este se poderão repetir no futuro no país, devido ao aquecimento global.

"Cheias de inverno no verão. As piores da História no Luxemburgo". A descrição das inundações, provocadas por chuvas intensas, de quarta-feira e quinta-feira da semana passada no Luxemburgo, foi feita pela ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, esta segunda de manhã, em conferência de imprensa. E tal como o Meteolux já tinha confirmado ao Contacto na semana passada.

Este é, aliás, um "fenómeno climático extremo que se deverá repetir no futuro" devido ao aquecimento global, previu ainda a ministra do Ambiente. Classificadas como "catástrofe natural" pelo Governo, as cheias da semana passada no país deveram-se às chuvas fortes, num solo já húmido depois de vários dias de aguaceiros, o que originou a subida das águas.

E, ao contrário das últimas inundações históricas de 1993, "todo o país foi afetado e não apenas algumas regiões", sublinhou Carole Dieschbourg. "Das 41 estações de medição das águas, 15 registaram recordes. As chuvas torrenciais atingiram mais de 100 litros por metro quadrado em apenas 24 horas nalguns locais", acrescentou a minstra.

Atualmente, os trabalhos mais intensos de limpeza acontecem em Echternach, Rosport-Monpach e Moersdorf e ainda não há água em Lintgen, Beaufort e Bissen.

Quanto ao facto de a população ter sido apanhada desprevenida, a ministra do Ambiente lembrou que houve alertas de risco de inundações já a partir de terça-feira, tendo o alerta vermelho, de risco efetivo, soado às 17:00 de quarta-feira, através dos serviços de meteorologia Meteolux e de vigilância das cheias Inondations.lu. E acrescentou que foram sendo enviados comunicados à imprensa como habitualmente.

As cheias no país não provocaram feridos nem mortes, mas os danos materiais são avultados. As seguradoras estimam, num primeiro balanço provisório, que os prejuízos possam ascender aos 50 milhões de euros. Na quinta-feira passada, o mesmo valor foi disponibilizado pelo Governo para apoiar os sinistrados. Os formulários já se encontram disponíveis.



