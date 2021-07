Atualmente existem cerca de 12 estradas e ciclovias ainda parcialmente ou totalmente encerradas.

Mau tempo

Mais de 180 estradas do Grão-Ducado foram encerradas durante as cheias

Henrique DE BURGO

Mais de 180 estradas luxemburguesas afetadas pelas intempéries foram encerradas nos dias 14 e 15 de julho, devido ao mau tempo que afetou o país e as vizinhas Alemanha, Bélgica e Países Baixos.

O número foi revelado na quinta-feira pela Administração de Pontes e Estradas no balanço final sobre os estragos causados pelas intempéries. Durante o mau tempo severo todos os serviços regionais da administração tiveram de fechar estradas devido a inundações, deslizamentos de terra, desabamento de muros, pontes danificadas, árvores caídas ou acumulação de sedimentos e lixo nos cursos de água.

A grande maioria destes troços já foi entretanto reaberta à circulação, mas cerca de 12 estradas e ciclovias estão ainda totalmente interditas à circulação, com desvios locais ou apenas com uma faixa em funcionamento. Além das estradas, a administração está atualmente a verificar todos os declives, aterros e pontes, em particular, ao longo dos rios Our, Sûre, Pétrusse, Mamer, Ernz e outros riachos.

As intempéries dos dias 14 e 15 de julho foram consideradas as "piores cheias de que o Luxemburgo tem memória", palavras da própria ministra do Ambiente. Apesar de não terem causado mortos nem feridos no país, os danos para famílias e empresas deverão ser elevados, com cidades como Echternach e Vianden que tiveram de ser parcialmente evacuadas. Cerca de 400 pessoas tiveram de ser realojadas.

As primeiras avaliações apontam para 50 milhões de euros em prejuízos, um valor já posto à disposição pelo Governo para famílias, agricultores, autarquias e empresas.

