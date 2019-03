Houve um ferido grave: uma pessoa foi atingida por um ramo quando passeava na floresta.

Mau tempo. Mais de 1.500 pedidos de ajuda

Mais de 1.500 pedidos de ajuda e quase 600 intervenções. É este o balanço feito pela central de urgências até às 18h que não teve mãos a medir para atender a todos os telefonemas.

De acordo com um comunicado, foram 1.528 as chamadas atendidas e 581 as intervenções feitas pelos serviços de socorro. Aquelas tiveram sobretudo a ver com a queda de árvores e ramos e sinais de trânsito. Há ainda a assinalar um ferido grave: uma pessoa foi atingida por um ramo quando passeava na floresta.

Os serviços de urgência recordam que o alerta está ativo até às 22h e aconselha os cidadãos a manterem-se longe das florestas e a manterem-se afastados de objetos que possam voar ou cair.