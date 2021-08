Tempestades, "Granizo, rajadas de vento fortes e acumulações significativas de precipitação", são estas as condições climatéricas previstas para esta noite de sábado e que se vão manter até às 20h00 de amanhã.

Mau tempo

Luxemburgo. Alerta amarelo para trovoadas e fortes chuvadas este fim de semana

O calor sentido esta manhã é de pouca dura. Para a noite o mau tempo vai instalar-se no Luxemburgo com o Meteolux a lançar mesmo um alerta amarelo a partir das 21h00 deste sábado até às 20h00 de domingo.

"A partir desta noite, são esperados aguaceiros e trovoadas, por vezes acompanhados de granizo e fortes precipitações. Após uma breve calmaria na segunda parte da noite para o domingo, as tempestades vão aparecer novamente", indica o instituto de meteorologia do Luxemburgo.



Uma intempérie onde são também esperadas "rajadas de vento fortes" e devido às chuvas fortes pode haver "acumulações significativas de precipitação", alerta o Meteolux. Ainda em julho as fortes e intensas chuvas que desabaram sobre o Luxemburgo provocaram cheias e inundações, as mais graves de que há memória no país.

O mau tempo regressa ao Grão-Ducado e também às regiões fronteiriças francesas, neste verão. Condições meteorológicas que não são esperadas para o mês de Agosto, mas como avançam os especialistas toda esta alteração se deve ao aquecimento global.

O Luxemburgo vai se debater cada vez mais com episódios de fortes chuvadas e riscos de novas inundações, como as de julho, frisou Andrew Ferrone, meteorologista do ministério da Agricultura do Luxemburgo à RTL, a 11 de agosto.

