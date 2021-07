As primeiras estimativas apontavam para prejuízos no valor de 50 milhões de euros.

Inundações. 120 milhões de euros, a catástrofe mais cara da história dos seguros luxemburgueses

As inundações dos dias 14 e 15 de julho provocaram danos no valor de 120 milhões de euros. Segundo o balanço da Associação de Companhias de Seguros (ACA, em francês) esta foi “a catástrofe mais custosa da história das seguradoras luxemburguesas”.

Alemanha aprova ajuda de 200 milhões para os afetados pelas inundações O Conselho de Ministros alemão aprovou esta quarta-feira, 21, um montante de 200 milhões de euros de ajuda imediata aos atingidos pelas inundações no oeste da Alemanha, em que morreram pelo menos 170 pessoas.

As seguradoras registaram até agora seis mil casos de danos domiciliares relacionados com as inundações e mil veículos que deixaram de funcionar.

Os danos causados às casas e veículos segurados foram então avaliados em 120 milhões de euros. Comparando com os últimos três anos, a ACA pagou um total de 230 milhões de euros em sinistros gerados por desastres naturais no vale de Ernz em 2018, no tornado que afetou o sul do país em 2019 e nas trovoadas do passado mês de junho de 2021.

Catástrofes climáticas são o "novo normal" Desta vez, o Luxemburgo não escapou à vaga de cheias que afetou a Europa central. Uma catástrofe natural que provocou uma onda de solidariedade entre a população para ajudar os mais afetados.

As primeiras estimativas do dia 15 de julho, na altura provisórias, davam conta de prejuízos no valor de 50 milhões de euros.



