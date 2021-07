O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra do Interior, Taina Bofferding, salientaram "espírito de solidariedade" entre países nestes "momentos sombrios de tragédia humana".

Mau tempo

Governo recebeu equipas de bombeiros que prestaram apoio à Alemanha e Bélgica

Ana Patrícia CARDOSO

As cheias da semana passada tomaram de surpresa os países da Europa Central e ainda não se sabe, ao certo, a extensão total dos danos. Quase uma semana depois, o Governo do Luxemburgo prestou homenagem às equipas de bombeiros que prestaram apoio às vizinhas Alemanha e Bélgica, onde as chuvas torrenciais tiraram a vida a quase 200 pessoas. E ainda há vários desaparecidos.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra do Interior, Taina Bofferding, estiveram com as duas corporações que trabalharam em conjunto com belgas e alemães, tanto em Liège como na Renânia-Palatinado.

16 Encontro com as corporações de bombeiros luxemburguesas que prestaram apoio à Bélgica e Alemanha SIP/Luc Deflorenne

"Estamos com os nossos vizinhos nestes momentos sombrios de tragédia humana. Agradecemos profundamente às equipas de salvamento luxemburguesas que, desde há dias, têm demonstrado um empenho exemplar, não só aqui no Luxemburgo, mas também no apoio aos seus colegas do outro lado das nossas fronteiras", começou por dizer o primeiro-ministro. Este é um "exemplo do espírito de solidariedade que nos une entre países, entre amigos - uma solidariedade que não se detém nas fronteiras em momentos de necessidade, mas que, pelo contrário, é vivida diariamente", reforçou Bettel.

Mais 22 bombeiros do Grão-Ducado apoiam operações de limpeza na Alemanha Alemanha é o país mais afetado pelas cheias da semana passada na Europa.

A equipa enviada para a Bélgica foi constituída por seis bombeiros do grupo de salvamento por água da corporação grã-ducal (CGDIS) e a equipa que seguiu para terras alemãs é constituída por 26 profissionais, incluindo oficiais de ligação, bombeiros, enfermeiros e motoristas de ambulância da Cruz Vermelha do Luxemburgo.







